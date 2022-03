Thueyts : un pôle de santé public pourrait remplacer la Condamine

Les élus de la communauté de communes Ardèche des sources et volcans ont appris début décembre 2021 par la presse le projet de déménagement de la clinique la Condamine de Thueyts à Montélimar. La clinique emploie 40 salariés : c'est le premier employeur de Thueyts et le deuxième de l'intercommunalité après les thermes de Neyrac. D'où la colère des élus.

Un pôle de santé public ?

Le député Fabrice Brun a organisé ce lundi un rendez-vous des élus du secteur avec le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS). L'agence régionale de santé propose de compenser le départ de cet établissement privé en créant une structure publique. On en est au stade des propositions et il n'y a rien de définitif : ça pourrait prendre la forme d'un pôle de santé public rattaché à l'hôpital d'Aubenas et pourquoi pas un hôpital local qui proposerait en partie les activités de la clinique dont des soins de rééducation et de réadaptation.

Rien n'a été arrêté et les élus attendent les propositions écrites de l'ARS. Mais les propositions de l'ARS permettraient de reprendre les emplois de la Condamine sachant que les salariés ne pourront pas se déplacer sur Montélimar (une heure et demi de route) pour aller travailler.