"On tient avec des bouts de chandelle" : à Bourges, les craintes de l'urgentiste Christophe Prudhomme

"L'hôpital public est en train de s'effondrer, ça craque de partout". Christophe Prudhomme ne passe pas par quatre chemins pour évoquer la crise du système de santé en France. Des effectifs insuffisants, des médecins à bout, des patients qui en pâtissent, des fermetures temporaires de services : la situation est clairement problématique. C'est d'ailleurs pour cela que le porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France est à Bourges ce lundi.

Tout un système d'accès à la santé à revoir

À 18h30, il participe à une conférence-débat au Val d'Auron sur la question de l'avenir de la pédiatrie à l'hôpital Jacques Cœur de Bourges. Plusieurs élus et syndicats s'inquiètent de la fermeture du pôle mère-enfant même si la direction se veut rassurante . Christophe Prudhomme voit dans cet exemple un cas concret de tout ce qui ne va pas. "On tient avec des bouts de chandelle parce qu'il n'y a pas de véritable politique de santé publique en France", alerte l'urgentiste. "On ne peut pas avoir un hôpital et une clinique qui se concentre sur les activités les plus rentables dans des villes comme Châteauroux et Bourges", ajoute-t-il sur l'antenne de France Bleu Berry.

Pour Christophe Prudhomme, il faut en finir avec cette concurrence permanente. "Il n'y a pas de places aujourd'hui pour deux systèmes : un service public et un service privé. Les cliniques ne sont plus la propriété des médecins, ce sont de grands groupes internationaux qui concentrent les activités sur les secteurs rentables. L'exemple de la pédiatrie est symptomatique : il n'y en a pas dans le privé parce que ça ne rapporte pas", précise-t-il.