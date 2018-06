Pour suivre le moustique tigre à la trace et éventuellement le combattre, les autorités sanitaires du Bade-Wurtemberg, de Suisse et de la région Grand Est ont créé le réseau "Tiger". Les experts échangent les données collectées dans les trois régions qui bordent le Rhin.

Strasbourg, Strasbourg, France

Le moustique tigre ne connait pas les frontières, il se promène dans les trains, les camions, les avions. Depuis 2014, il fait de fugaces apparitions en Alsace. Ce moustique rayé transporte potentiellement avec lui les virus de la dengue et du chikungunya.

Pour mieux le traquer, les autorités sanitaires du Land allemand du Bade-Wurtemberg, de Suisse et de la région Grand Est ont décidé de renforcer leurs échanges, grâce au tout nouveau réseau "Tiger", comme "Tri-national Initiative Group of Entomology in Upper Rhine valley". Les différents partenaires de ce réseau se sont réunis ce mercredi à Strasbourg, à l'Hôtel de Région, pour dresser un état des lieux.

En Allemagne, le premier "aedes albopictus" a été repéré en 2007, un peu plus tard en Alsace, à Schiltigheim, en 2014. Il est aussi présent à Strasbourg, à Bischheim et peut-être à Illkirch-Graffenstaden. Le moustique n'a encore contaminé aucun Alsacien mais les autorités sanitaires restent vigilantes. Plusieurs cas "autochtones" de dengue ou de chikungunya, c'est-à-dire qui concernent des patients qui n'ont pas voyagé dans des zones contaminées, ont été constatés dans le sud de la France depuis 2010 et le moustique est en mesure de s'installer durablement sur les rives du Rhin.

Traquer les petites réserves d'eaux stagnantes dans les jardins

Pour vérifier sa présence dans le secteur du Rhin supérieur, les experts installent des "pièges-pondoirs". Ce sont de petits seaux remplis d'eau dans lesquels la femelle moustique va pondre ses œufs. Ils permettent aux entomologistes d'identifier les espèces de moustiques présentes dans la région.

Un piège-pondoir du réseau TIGER - DR @Tiger

Les moustiques se déplacent peu. Les femelles apprécient spécialement les soucoupes de plantes remplies d'eau et les arrosoirs oubliés au fond des jardins. Pour limiter leur propagation, il suffit souvent de vider ces récipients.

L'Eurométropole de Strasbourg organise de son côté une veille et une information des élus. Les maires des petites communes de la couronne strasbourgeoise, riche en jardins, sont en effet susceptibles d'être les premiers alertés en cas de découverte d'un spécimen de moustique tigre près de la capitale alsacienne.