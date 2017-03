VIDEO - Tiki, un robot humanoïde fabriqué en Normandie

Le salon des sciences et techniques de Gonfreville l'Orcher (Seine Maritime) a ouvert ses portes ce vendredi. Le thème : robots, transhumanisme et intelligence artificielle, avec notamment la présence de Tiki, une hôtesse d'accueil humanoïde française.

Le salon des sciences et techniques s'est ouvert ce vendredi (10 - 26 mars 2017) à Gonfreville l'Orcher, près du Havre. Comme l'an dernier, l'accent est mis sur les robots, mais plus particulièrement sur le transhumanisme et sur l'intelligence artificielle. Ainsi, parmi les principales attractions, une machine d'1m40 positionnée à l'entrée. Son nom ? Tiki. Il s'agit en fait d'un robot français dédié à l'accueil du public. Un outil mis au point et développé par la start-up rouennaise "event bots" et entièrement fabriqué en Normandie. A sa tête, deux hommes : Steve Geandier (40 ans), l'électromécanicien et Guillaume De La Rue (36 ans), le concepteur informatique.

Guillaume De La Rue : "Le robot est conçu chez nous, à Rouen. On a commencé dans un garage, mais nous commençons à faire appel à des sous-traitants à Louviers, à Franqueville-Saint-Pierre et au Havre, afin d'augmenter la production. Tout reste fait en Normandie."

Reportage de Bertrand Queneutte :

Ecoutez : reportage de Bertrand Queneutte Partager le son sur : Copier

Guillaume De La Rue : "Le robot Tiki est avant tout un robot d'accueil, capable d'évoluer dans un magasin, dans un salon ou encore dans un musée (...) Avec le client, on définit les besoins et le message que le robot doit faire passer, puis on établit le scénario. Tiki peut ainsi indiquer les toilettes, ou bien l'endroit où l'on peut prendre un café...etc"

Guillaume De La Rue est le co-concepteur de Tiki et Président de la société Event Bots. Il nous explique dans quel environnement est destinée à évoluer Tiki et quelles tâches elle est censée accomplir :

Ecoutez : Guillaume De La Rue, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte Partager le son sur : Copier

Tiki est sourde... pour le moment !

Si Tiki est capable de saluer et d'indiquer son chemin à son interlocuteur, elle ne peut en revanche le faire que si l'individu est placé en face d'elle (reconnaissance faciale) et lui pose une question sur un écran tactile. En effet, Tiki étant vouée à évoluer dans des milieux bruyants, ses concepteurs ont préféré la rendre sourde afin que les messages ne soient pas brouillés. Ainsi, des messages sont pré-enregistrés. Elle peut aussi vous poser des questions, vous répondez alors par oui ou non en touchant ses mains, ou bien en inter-agissant via l'écran tactile.