Une tique particulièrement grosse et dangereuse prolifère dans les Pyrénées-Orientales

Une tique plus grosse que les autres prolifère cet été dans les Pyrénées-Orientales. La "Hyalomma marginatum" est apparue sur le continent en 2015. Elle s'agrippe essentiellement sur les chiens et chevaux, et peut-être très dangereuse pour l'homme.