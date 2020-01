Tisanes et bouillons pour booster votre tonus

Se soigner par les plantes, se prémunir des microbes et petits virus de l'hiver, est-ce possible ? Selon les utilisateurs de tisanes, vous pouvez vous prémunir des petits bobos en choisissant de consommer des herbes comme pour ne citer qu'eux : Le Thym de Provence, l'Hibiscus ou encore la Cannelle.

Bordeaux, France

Les premiers herboristes sont identifiés en 1312, il s'agissait de maîtriser les bienfaits des plantes pour redistribuer cette connaissance et soigner par les plantes. Le 11 septembre 1941, le régime de Vichy supprime le certificat d’herboriste, créé sous Napoléon. Dès lors, la profession, majoritairement féminine, était censée s’éteindre après le décès des dernières certifiées. Pourtant, aujourd'hui, les herboristes sont encore présents dans notre société, car l'usage des plantes a toujours été employé pour le bien-être et la beauté. Il existe d'ailleurs un Institut Français d'Herboristerie. Pour Charles Demau, Docteur en Pharmacie et herboriste, c'est une passion. Charles Demau passe la plupart de ses vacances à la recherche de plantes sauvages et biologiques. Consommer des tisanes et des bouillons a un effet bienfaiteur sur votre corps.

Ayez le réflexe tisanes pour améliorer votre bien-être corporel, comme vous l'explique Charles Demau herboriste et Docteur en pharmacie, à Bordeaux, et depuis une trentaine d'années. Copier

Charles Demau © Radio France - Isabelle Wagner

Et puisque notre pays a atteint son pic de Gastro entérites, France Bleu s'est informée sur le choix des infusions de plantes à privilégier. Charles Demau Herboriste et Docteur en Pharmacie vous indique quelques plantes, il est celui qui vous conseille, et ce depuis plusieurs années, dans son Herboristerie de la rue Bouffard à Bordeaux, le Tisanier d'Oc.

Avant les plantes bonnes pour lutter contre la gastro-entérite, notez quelques idées de consommation pour vous libérer des excès alimentaires de ces Fêtes de fin d'année. Copier