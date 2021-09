Top départ de la mobilisation pour le Téléthon 2021 dans la Somme

Après une année 2020 très particulière, les familles, les bénévoles, les chercheurs sont dans les starting-block pour organiser cette 35ème édition les 3 et 4 décembre prochain. Un rendez-vous déterminant pour les malades et les familles touchés par des maladies rares.

Régine Muller coordinatrice du Téléthon dans la Somme explique que le lancement de la campagne pour le Téléthon démarre en ce moment. Ils espèrent que cette année tout va se dérouler normalement, contrairement à 2020. Le thème "lumière sur le téléthon" va mettre "en lumière les bénévoles qui vont participer aux manifestations, les bénévoles qui gèrent le Téléthon en interne, les bénévoles qui vont faire le maximum pour que tout se passe très bien."

Quatre ambassadeurs pour présenter le Téléthon

"Comme chaque année, on a des ambassadeurs pour présenter le Téléthon" continue Régine Muller. "On a eu une petite Victoire de 2 ans qui est touchée par une amyotrophie spinale, Adrien, 40 ans, atteint de rétinite pigmentaire, Augustin, 2 ans et ½, atteint d’amyotrophie spinale, et Jules 5 ans, atteint de myopathie myotubulaire."

"Dans les prochaines semaines il va y avoir des conventions avec les organisateurs, où on va présenter la campagne Téléthon à nos organisateurs." ajoute Régine Muller coordinatrice du Téléthon dans la Somme. "Le 21 septembre on sera à Saint-Riquier, le lendemain à Feuquières-en-Vimeu, à Chaulnes le 29 septembre et à Amiens le 23 septembre."