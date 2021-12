Retenez bien ce numéro : le 36 37 ! C'est le numéro via lequel vous pourrez faire des dons pendant tout le week-end pour le Téléthon, du 3 au 5 décembre Cela permet d'aider la recherche de traitements contre les maladies génétiques rares.

Après une édition 2020 au rabais, sous couvre-feu et quasiment sans aucune animation sur le terrain à cause de la crise sanitaire, l'heure est venue pour les bénévoles et les organisateurs de programmer à nouveau des animations. "Ça fait du bien, ça nous manquait", se réjouit Nathalie Clément, la coordinatrice de l'AFM Téléthon dans l'Indre.

"Ça va nous faire du bien de repartir voir les gens sur le terrain, explique-t-elle, invitée de France Bleu Berry ce vendredi 3 décembre. On a besoin de nos organisateurs. On les aime tellement. On a besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Ça va nous faire une bonne bouffée d'air".

Objectif : 200.000 à 250.000 euros de dons dans l'Indre

L'an dernier, les restrictions sanitaires ont fait baisser les dons. "On a vraiment chuté en dons parce que dans l'Indre, nous avons environ 85% des animations qui sont des repas, précise Nathalie Clément. Aucune salle n'était accessible, donc pas de repas". Elle compte sur la générosité des Berrichons cette année. "On espère dépasser les 200.000 euros, et même 250.000", ajoute-t-elle. L'an dernier, un demi million d'euros avait été récolté en Berry, dont 190.048 dans l'Indre.

Focus sur Éguzon !

Pour parvenir à récolter des dons, de nombreuses animations vont avoir lieu tout au long du week-end. Et notamment à Éguzon qui sera mise à l'honneur au niveau national. La commune a été choisie, avec sept autres villes du pays, pour former le mot Téléthon avec leur initiale.

Un gigantesque "E" va être installé sur le lac ce samedi. On le verra sur France entre 14h et 17h. "Il y aura aussi un flashmob, des structures gonflables pour les enfants, un mur d'escalade, du ski nautique sur le lac", détaille Nathalie Clément.

"On est vraiment heureux que l'Indre soit représenté, ajoute-t-elle. Imaginez, huit villes en France, dont Éguzon ! C'est une fierté pour nous d'avoir pu proposer le projet à la mairie et avoir été retenu".

De nombreux événements dans le Cher

De nombreuses animations sont également organisées dans le Cher. Une exposition de figurines Lego aura, par exemple, lieu à Aubigny-sur-Nère pendant tout le week-end. À Saint-Amand-Montrond, il y aura une randonnée pédestre ce samedi matin. Et puis à Bourges, la caserne des pompiers des Danjons ouvrira ses portes au public, samedi de 10h à 18h.