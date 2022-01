Top départ pour la reconstruction de l'hôpital d'Alençon

Fini les lits de patients dans les couloirs et les toilettes manquantes dans les chambres ou presque...Il va encore falloir patienter quelques années mais le projet de reconstruction de l'hôpital d'Alençon se concrétise enfin. La direction de l'hôpital, le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS), le président de la région Normandie et les élus se sont réunis ce vendredi 14 janvier pour détailler les échéances à venir jusqu'à l'ouverture du nouveau site.

Un budget conséquent

Première information dévoilée, le coût du chantier. Il s'élève à 160-175 millions d'euros, d'après les dernières estimations.

Un budget auquel la région Normandie participe activement avec 60 millions d'euros d'apport, même si la santé n'est pas censée être à la charge des régions.

L'État est l'autre financeur principal avec 73 millions d'euros débloqués dans le cadre du Ségur de la santé, lancé en 2020.

Recherche d'emplacement en cours

L'adresse du nouvel hôpital n'est en revanche pas encore connue. Et la seule information avérée pour le moment et qu'il ne sera pas au même endroit que l'actuel centre hospitalier.

Quant à l'emplacement précis, il faudra attendre mars et les dernières études de terrain pour le découvrir même si tous les acteurs précisent d'ores et déjà vouloir un lieu facilement accessible aux Alençonnais.

Jérome Le Brière, directeur du centre hospitalier Alençon-Mamers, insiste aussi sur l'importance de rendre ce lieu accessible aux médecins libéraux afin qu'ils puissent venir y travailler.

Un programme chargé

Il va également falloir patienter un peu pour le début de la construction : elle est à prévue à partir de 2024.

D'ici là, il va falloir trouver un architecte, imaginer ce nouvel établissement en collaboration avec les représentants des soignants, des usagers et les partenaires.

Même si on connaît déjà certaines nouveautés prévues comme la création d'une unité de courts séjours gériatriques pour désengorger les urgences ou la modernisation d'un service d'imagerie médicale avec un Tep Scan, un outil dernier cri.

D'autres étapes comme les demandes de permis de construire, les appels d'offre, etc. vont prendre du temps en amont. Et il faudra, une fois la construction terminée, aménager tous les nouveaux locaux, ce qui fera par étapes.

Tout cela va prendre du temps et l'ouverture est donc prévue en 2029, même si le maire de la ville, Joaquim Pueyo, indique déjà vouloir racourcir les délais.

Tenir encore 7 ans

Et en attendant d'investir ces nouveaux locaux, il va falloir que les anciens demeurent vivables. "On a un taux de vétusté de 94 %, rappelle Jérome Le Brière, directeur de l'hôpital, avec par exemple des services de médecine qui n'ont parfois qu'un sanitaire ou deux par étage et non pas un sanitaire par chambre".

Un mauvais état général qui nécessite des investissements réguliers. "On finance notamment un nouveau système incendie, détaille Thomas Deroche, le directeur général de l'ARS, et on continuera à soutenir l'hôpital durant toute la période de transition."