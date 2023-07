Toujours médecin à 85 ans, et elle ne compte pas s'arrêter

La retraite, elle ne connaît pas ! Et, ce samedi, elle fêtera dans son village ses 50 ans de métier. À Mouilleron-Saint-Germain en Vendée, Monique Paris exerce toujours comme médecin généraliste, à 85 ans. Bon pied bon œil, elle ne compte pas s'arrêter de sitôt : "Ça fait quatre ou cinq générations de plusieurs familles que je connais depuis que je suis arrivée en 1973" Et aucune envie de raccrocher ? "Non, du tout. Pour l'instant, je n'ai pas de problème de santé ni de contrainte familiale. Mes enfants sont grands et établis, mon mari est décédé. Je pense que sur le plan intellectuel, j'assure encore mon travail".

ⓘ Publicité

"Ça fait 4 ou 5 générations de plusieurs familles que je soigne"

En 50 ans de métier, cette médecin de campagne a vu évoluer son travail : "En 1973, si à 3 heures du matin une maman téléphonait, car le gamin avait 40 de fièvre, on prenait la voiture et l'on y allait. On avait une clientèle, on se dérangeait pour les gens de sa clientèle". Monique Paris regrette la bureaucratisation du métier, mais s'enthousiasme quand elle évoque tous les progrès effectués par la médecin depuis ses débuts : "On a énormément évolué, surtout en cardiologie, on fait des choses extraordinaires. Moi, je suis les formations très régulièrement".

"J'assure encore mon travail, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai"

Monique Claire a le ton clair et des avis bien tranchés :"C'est plus que certain qu'un jour il y aura un âge limite. C'est ridicule parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables de faire leur travail très longtemps. Et, puis il y en a qui sont déjà nuls quand ils commencent". À bon entendeur. Au moins 200 personnes sont attendues ce samedi à la salle des fêtes de Mouilleron-Saint-Germain.

loading

loading