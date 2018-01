Ils ont pris la plume dans le quotidien Libération, avec une tribune publiée ce mardi : un collectif de mille médecins hospitaliers et cadres de santé protestent contre ce qu'ils appellent une "nouvelle cure de rigueur budgétaire d'1,6 milliards d'euros" imposée cette année aux hôpitaux. En effet, selon les signataires, le budget des hôpitaux n'augmentera que de 2% en 2018, soit moitié moins que leurs charges.

Pour eux, cela signifie que "les hôpitaux sont condamnés à augmenter sans cesse leur activité tout en réduisant le nombre de leurs personnels". Conséquence de ce "toujours plus avec toujours moins" : une "dégradation des conditions de travail, provoquant épuisement et démotivation des soignants" et une "baisse de la qualité des soins", expliquent les professionnels hospitaliers.

Garantir la sécurité des patients et la qualité des soins"

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a décidé de revoir le mode de financement des hôpitaux. Pour l'instant, il est basé sur la tarification à l'activité (T2A) : en gros, on mesure l'activité produite dans chaque établissement, ce qui conduit à une estimation des recettes. Mais pour la ministre, cette tarification a "fait croire à l'hôpital public qu'il devait se sentir une âme d'entreprise". Les signataires soutiennent la volonté d'Agnès Buzyn, mais ils exposent leurs "cinq conditions" à "l'amélioration de la pertinence des soins".

Ils demandent que cette tarification à l'activité soit limitée "aux soins standardisés et programmés", que les tarifs soient "stabilisés" par rapport aux "coûts réels", et que d'autres modes de financement soient introduits. De plus, ils réclament le maintien dans chaque unité de soin d'un taux de soignants présents pour "garantir la sécurité des patients et la qualité des soins", et le regroupement de l'activité par rapport aux "besoins de santé des territoires concernés" tout en "gardant la cohérence médicale" des hôpitaux.

Le gouvernement doit "agir vite avant qu'il ne soit trop tard"

"François Hollande avait promis l'abandon du "tout-T2A", Emmanuel Macron a fait la même promesse", rappellent les signataires, qui demandent au gouvernement d' "agir vite avant qu'il ne soit trop tard". Le malaise ne s'arrête pas aux signataires de la tribune. Pour le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, qui s'est exprimé ce mercredi matin sur France Bleu Paris, "l'hôpital public est en burn-out". Deux intersyndicales de praticiens hospitaliers réclament quant à elles dans un communiqué publié lundi un "Grenelle de l'hôpital", dénonçant une situation qui devient "explosive".

Vos chiffres, notre réalité .

Non, vraiment il n'y a pas de problème de lit @agnesbuzyn ...

SDF,ancien militaire . Fracture du péroné, dehors avec son plâtre, ses béquilles et ses anticoagulants à faire. Il pleure car il n'en pleut plus . pic.twitter.com/Pag5l0ZaoN — Sabrina AliBenali (@sabrinalinterne) January 17, 2018

Les urgentistes Patrick Pelloux, Christophe Prudhomme et l'interne Sabrina Ali Ben Ali s'inquiètent quant à eux de "l'insuffisance des effectifs et des moyens" dans les maisons de retraite (Ehpad) et les services d'aides à domicile. Ils ont mis en ligne ce dimanche une pétition qui a déjà récolté plus de 145.000 signatures. Une grève est d'ailleurs prévue le 30 janvier dans les Ehpad à l'appel d'une intersyndicale (CGT,CFDT,FO,Unsa, CFTC).