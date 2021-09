Covid-19 : quel succès pour la vaccination à domicile dans le Berry ?

C'est un dispositif déployé très tôt au début de la crise sanitaire, et qui vise à toucher les personnes les plus éloignées de la vaccination contre le covid-19 : la vaccination à domicile marque le pas dans le Berry. Un ralentissement assez logique, puisque la plupart des personnes concernées qui en ont fait la demande ont déjà reçu au moins leur première dose. Restent ceux qui ne sont pas au courant de cette possibilité, et les réfractaires, qu'il faudra peut-être convaincre pour améliorer la couverture vaccinale. Or, plusieurs freins à la vaccination à domicile demeurent.

Un public très spécifique

Avant toutes chose, il faut préciser que les personnes qui ont le droit à cette vaccination à la maison sont celles qui ne peuvent plus du tout se déplacer. "Ce sont souvent des personnes âgées, avec des gros problèmes de mobilité, suite à l'âge ou à la maladie - Parkinson ou Alzheimer" explique Samuel, infirmier libéral dans le Cher, tout près de la frontière avec l'Indre [NDLR : Samuel ne souhaite pas préciser son nom de famille ou la localisation précise de son cabinet, car cela pourrait être assimilé à de la publicité, ce qui lui est légalement interdit]. "Certes, ce sont des personnes qui côtoient peu de monde, mais qui nous côtoient nous, soignants" précise Samuel, pour qui il est donc essentiel d'aller vers ce public, d'autant plus qu'il est particulièrement exposé aux formes graves du covid-19.

Des contraintes logistiques

Si cette vaccination à domicile est proposée depuis un certain temps maintenant, un certain nombre de petits freins existent toujours. Du côté des professionnels de santé, il y a une contrainte logistique. Il faut être équipé informatiquement - ordinateur et imprimante - et surtout prêt à faire des déplacements. "C'est un temps que l'on prends sur notre temps personnels, sur les demi-journées où l'on ne travaille pas (...) D'un point de vue humain c'est très riche, d'un point de vue financier vaut mieux être infirmier dans un centre de vaccination" reconnaît Samuel, qui a participé à la vaccination à domicile par conviction, pour rendre service. Dans son secteur, une vingtaine de personnes ont été vaccinées chez elles depuis le début de la campagne.

Un manque de confiance ?

Autre frein, cette fois du côté des candidats à la vaccination : le manque de confiance vis-à-vis des vaccins. Difficile d'estimer le nombre ou même la part de récalcitrants, mais certains n'ont pas répondu favorablement au coup de fil passé pour leur proposer cette vaccination. Il y a sans doute plusieurs explications à cela. Claudette Brialix, présidente de l'association "Bien vieillir ensemble dans l'Indre", estime notamment que c'est lié à la problématique des déserts médicaux : "Le rôle des médecins traitants est primordial (...) Ils sont les mieux habilités à convaincre (...) Sauf que, dans notre département comme d'ailleurs dans d'autres départements, font que certaines personnes âgées isolées n'ont plus accès à un médecin traitant".