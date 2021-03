Toulouse : 3 800 personnes vaccinées en un week-end, des élus réclament plus de centres de vaccination

Nouvelle opération de vaccination massive tout ce week-end dans le hall 8 du Parc des Expositions à Toulouse. Objectif : réaliser 3 800 injections. Le président du département et le maire de Toulouse réclament plus de centres de ce type.

Tous les créneaux ont été réservés en seulement 24h : le centre de vaccination géant du Hall 8 à Toulouse a tourné à plein pour son premier jour d'ouverture, ce samedi 27 mars. La préfecture qui pilote l'organisation de cette opération massive de vaccination, a enregistré 3 800 réservations pour le week-end, soit le double de la précèdente opération de ce type menée au stade Ernest Wallon. Cette opération a pour vocation d'être reconduite "tous les week-end" Et nous travaillons à un dispositif pour la semaine" détaille le préfet de l'Occitanie et de Haute-Garonne Etienne Guyot.

Le maire de Toulouse espère des stocks enfin suffisants

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc s'est également rendu sur place ce samedi, et a salué l'organisation de cette opération, tout en glissant l'air de rien deux remarques : "Je formule deux souhaits : que la montée en puissance des doses que l'on nous annonce soit effectivement au rendez-vous. Parce qu'il y a eu des annonces, des espoirs, ces dernières semaines qui ont été contrariés par un tas de complications. Mon deuxième souhait, c'est qu'à partir du moment où il y aura plus de doses, et plus de lieux de vaccinations, nous ayons un système de réservations qui créé moins de frustrations qu'aujourd'hui." Après l'ouverture de ce centre de vaccination géant dans le hall 8 du Parc des Expositions, Jean-Luc Moudenc espère par la suite l'ouverture d'autres centres, plus en périphérie, pour "aller au devant de Toulousains qui peut-être ne viennent pas spontanément ici, aller dans les quartiers" explique le maire de Toulouse, qui appuie l'alerte formulée il y a déjà quelques jours par le président du département de Haute-Garonne au préfet.

Près de 3 800 rendez-vous ont été pris pour ce week-end dans ce centre à Toulouse © Radio France - Manon Klein

Pas assez de centres répartis dans le département ?

Le président du département a en effet souligné auprès du préfet que sa collectivité était prête à déployer quatre centres supplémentaires dans le département, pour que tout le monde ait accès à la vaccination. Ce que rappelle à nouveau ce samedi le vice-président du conseil département en charge de la vaccination Jean-Jacques Mirassou, qui liste les zones envisagées pour accueillir ces nouveaux centres : l'Isle-en-Dodon, Montastruc, Grenade, et le Volvestre. Le vice-président du Conseil départemental réclame plus de centres de vaccination dans le département : "il y en a une grosse trentaine, il en faudrait une cinquantaine" estime-t-il. "La Haute-Garonne est déjà l'un des départements qui compte le plus de centres de vaccination" lui répond le préfet Etienne Guyot, qui se dit toutefois ouvert au déploiement ces prochains mois de nouveaux centres.