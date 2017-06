Toulouse : 3500 personnes à la Cité de l'Espace pour vivre le retour de Thomas Pesquet

Après six mois de mission à bord de la station spatiale internationale, Thomas Pesquet a fait son retour sur terre, vendredi 2 juin. L'événement, retransmis en direct à la Cité de l'Espace de Toulouse, une ville où l'astronaute a fait ses études d'ingénieur, a attiré 3500 personnes.

Une journée spéciale pour un événement spatial. Animations autour des vaisseaux et capsules Soyouz du parc thématique, simulation de traversée de l'atmosphère à grande vitesse, rencontre avec des astronautes... Pour célébrer le retour sur Terre de Thomas Pesquet, après six mois de mission à bord de la station spatiale internationale (ISS), la Cité de l'Espace de Toulouse avait décidé de mettre les petits plats dans les grands. Mais le moment fort de cette journée, c'était bien sûr la retransmission en direct commenté sur plusieurs écrans géants, de l'arrivée de Thomas Pesquet dans les steppes du Kazakhstan.

Et dans la ville rose, où Thomas Pesquet a étudié, à l'école d'ingénieur de Supaero, l'astronaute a pu mesurer sa popularité. Au total, 3500 personnes, passionnées ou non d'espace mais toutes fascinées par l'expérience hors norme vécue par le français, se sont déplacées pour vivre son arrivée. Souvent, avec émotion.

On a l'impression qu'il fait presque partie de la famille ! - Danielle, une toulousaine fan de Thomas Pesquet

Entre deux applaudissements, Annie ne peut s'empêcher de verser une larme. "Je suis admirative, il faut beaucoup de courage pour faire ce qu'il a fait et faire avancer la science. C'est la première fois que j'assiste au retour de mission d'un astronaute comme ça, d'ordinaire tout est caché, ce n'est pas accessible.. Là, on voit tout, ça fait forcément quelque chose !". Danielle, une autre toulousaine, abonde : "Ça fait six mois qu'on suit ses sorties sur les réseaux sociaux, dans les médias... Thomas Pesquet est si présent dans notre quotidien, avec sa gentillesse, à nous apprendre des choses, avec des mots simples... Bref, à nous faire rêver.. Qu'on a l'impression qu'il fait presque partie de notre famille !".

Dans le hall d'entrée de la Cité de l'Espace, certaines personnes avaient pris place deux heures avant l'arrivée de Thomas Pesquet. Histoire d'être certain de vivre au mieux l'événement... © Radio France - Rémi Vallez

De nombreuses vocations suscitées chez les plus jeunes

Partout en France, beaucoup d'écoles ont profité de la mission Proxima pour aborder avec les élèves la vie des astronautes à bord de l'ISS. Une découverte de leur quotidien dans l'espace qui a visiblement séduit, à en croire les nombreux enfants présents à la Cité de l'Espace qui se sont fait la promesse, eux aussi, un jour, "d'aller explorer l'univers". "Thomas, c'est devenu un modèle, affirme Lola, 9 ans et en CE2. J'ai tout suivi, le lancement de la fusée, les missions.. J'ai même demandé à mes parents de m'acheter des magazines sur l'espace !". De quoi se mettre des étoiles plein les yeux, en attendant, peut-être, un jour, de les voir d'un peu plus près.