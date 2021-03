Toulouse : 4 250 personnes vaccinées ce week-end dans le hall 8 du Parc des Expositions

Près de 4 250 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 ce week-end dans le hall 8 du parc des Expositions de Toulouse. Soit plus que le 3 800 espérés. Ce grand centre de vaccination ouvrira à nouveau ses portes le week-end prochain, le 3 et le 4 avril. Il devrait être possible de réserver un créneau à partir de ce lundi 29 mars. Les réservations se font prioritairement sur Keldoc.com, ou au 0 800 54 19 19.

Au Hall 8 du Parc des Expositions de Toulouse, 160 volontaires ont été mobilisés ce week-end pour assurer cette vaste opération de vaccination.