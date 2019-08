Toulouse : "On a déjà fait le tour du réchauffement climatique" dit une scientifique du GIEC

Toulouse, France

Environ 250 chercheurs volontaires et bénévoles de 70 pays travaillent à Toulouse cette semaine sur le sixième rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Document qui sera publié dans deux ans. Un rapport sur les effets du réchauffement climatique qui se font de plus en plus de sentir à travers le globe. C'est la deuxième fois qu'il y a une telle réunion en France. La précédente était en 2011 à Brest.

"l'homme est pour une grande part responsable" - Pascale Braconnot

Invitée France Bleu Occitanie ce mardi matin la scientifique Pascale Braconnot, membre du laboratoire parisien des sciences, du climat et de l'environnement. Elle concède que "On a déjà fait le tour du réchauffement climatique" mais que si tout a déjà été dit sur le réchauffement climatique le sixième rapport du GIEC va permettre d'affiner encore un peu plus les données et d'étudier le réchauffement climatique au niveau régional.

Par ailleurs 150 citoyens vont être tirés au sort pour la convention citoyenne pour le climat. Leur but : faire des propositions pour réduire les gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030, par rapport à 1990. Premières réunions prévues du 4 au 6 octobre à Paris. Les tirés au sort seront indemnisés comme les jurés d'assises.