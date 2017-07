Toulouse : le B612, bâtiment géant emblème de la recherche aéronautique

L'imposant bâtiment est en cours de construction en bordure du périphérique à Montaudran. Il sera en 2018 le totem de la recherche aéronautique et spatiale à Toulouse. Prés de 25 mille mètres carrés en bordure de la rocade sud.

Le B612 doit son nom à l’astéroïde d'où est originaire le Petit Prince de Saint-Exupéry. A Toulouse c'est un impressionnant bloc de béton posé sur le site Aérospace de Montaudran en bordure de la rocade sud et qui accueillera 25 mille mètres carrés de bureau à partir de janvier 2018.

250 chercheurs en janvier 2018

Le bâtiment B612 se veut le totem de la recherche et du développement de la filière aéronautique, spatiale et des systèmes embarqués. Dès janvier porchain ce sont les 250 chercheurs de l'IRT Saint-Exupéry l'institut de recherche technologique , qui investiront les lieux les premiers. Au printemps ce sera au tour du siège social de Toulouse Aérospace puis des entreprises. "75% de l'espace est déjà réservé" se félicite Jean-Luc Moudenc le président de Toulouse Métropole qui finance les 65,3 millions d'euros du bâtiment. La région et le département intervenant au niveau des frais de fonctionnement.

Des chercheurs, des entreprises et des start up. © Radio France - Pierre Viaud

"le B612 est un aimant à innovation" Agnès Paillard, présidente d'Aérospace Valley