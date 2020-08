Les joggeurs toulousains s'adaptent au port du masque obligatoire

À partir de 7h ce vendredi, le masque sera obligatoire dans toute la ville de Toulouse. Cela concerne les piétons, les cyclistes, les motos et même les joggeurs. Pour courir dans la rue, il faudra donc un masque, ce qui ne réjouit pas les sportifs.

Après l'obligation du masque sur les bords de Garonne, c'est désormais dans toutes les rues de la ville de Toulouse qu'il faudra le porter. À partir de 7h ce vendredi, piétons, cyclistes, skateurs, covoitureurs et motards seront concernés. Tout comme les joggeurs.

Mais beaucoup d'entre-eux s'interrogent. "Je pense que ce sera compliqué pour les gens qui font du sport", reconnaît Vahimiti. La jeune femme court souvent le long du canal du midi. Clovis l'accompagne. "C'est un entraînement et un effort supplémentaire", sourit le jeune homme qui se voit mal courir avec un masque. Pour eux, c'est sans doute la fin du jogging avant un moment. "S'il faut qu'on coure avec un masque, je pense que je trouverai une autre activité sportive, regrette Vahimiti. Si j'avais la possibilité de courir hors de Toulouse je le ferai mais étant donné que je ne suis pas véhiculée, pour moi c'est un peu compliqué."

S'adapter aux horaires

Le masque sera bien obligatoire de 7h à 3h du matin. Ce qui laisse quand même une petite tranche horaire que Victor a déjà repérée : "Je vais me lever à 5h du matin et courir à 5h du matin, plutôt que d'attendre 7h ou 8h." Et comme beaucoup de joggeurs, il reconnaît que l'adaptation ne sera pas facile mais il comprend la mesure : "C'est une contrainte mais le Covid impose aussi de nombreuses contraintes. Je pense qu'il faut que chacun y mette du sien pour dépasser cet épisode."

La préfecture de Haute-Garonne et la mairie de Toulouse ont d'ores et déjà annoncé que des contrôles seraient effectués dans les zones les plus passantes de la ville.