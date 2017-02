Toulouse : des étudiants toulousains trois semaines sur Mars (ou presque)

Sept étudiants de l'ISAE-SupAéro (Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace) vont participer à une simulation de vie martienne au milieu du désert de l'Utah (aux Etats-Unis). Ils y réaliseront des expériences scientifiques du 11 février au 5 mars 2017.

A partir du 11 février, Victoria, Mouâdh, Simon et 4 autres étudiants de SupAéro Toulouse vont poser un pied sur Mars, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. A quelques milliers de kilomètres, sur le sol aride et rouge du désert de l’Utah, aux Etats-Unis. Durant trois semaines, du 11 février au 5 mars, les apprentis marsonnautes vont vivre dans une station cylindrique de deux étages et 8 mètres de diamètre. Isolement, communication par radio… tout a été fait pour simuler au mieux la vie sur la planète rouge.

Une quinzaine d'expériences à mener

Durant leur séjour américains, les étudiants devront mener diverses expériences conduites par la Mars Society. Simon sera par exemple le médecin de l'équipage. Victoria, la biologiste, va tester un potager connecté : "le but c'est qu'il fonctionne tout seul, avec seulement huit litres d'eau. On va tester différentes lumières, arroser plus ou moins certaines graines, les entourrer d'engrais... pour voir comment elles évoluent. L'idée c'est que le potager reste sur place dans la station." Mouâdh sera lui l'astronaume. Il aura, entre autres, la possibilité de sortir de la station, équipé d'un scanphandre pour mener les expériences dehors.

Etudiés par la NASA

Tous participent à une étude statistique de la NASA pour voir comment se comporte chaque membre : "Tous les soirs on va devoir répondre à des questionnaires indiquant notre humeur et comment on se sent par rapport au séjour, à notre travail, à l'entente avec l'équipe, si on a bien dormi." Un moyen de voir si la cohésion de l’équipe résiste aux conditions de vie particulières.

Comme Matt Démon dans "Seul sur Mars", ils accompliront la mission qui leur a été confiée sans poser l'ongle d'un orteil sur la planète Mars. Ce voyage, qui se veut l'occasion de se mettre dans la peau de Thomas Pesquet. Un bon moyen de vérifier si leur passion pour cette profession exigente est bien réelle.