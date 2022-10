Toulouse : deux cas de "dengue" autochtones recensés par l'Agence Régionale de Santé

Le moustique n'est pas qu'une bestiole désagréable, il peut aussi transmettre des maladies comme la dengue, une maladie que l'on trouvait jusque-là sous des latitudes plus tropicales. Et c'est le cas à Toulouse (Haute-Garonne). Avec des cas autochtones, c'est-à-dire contractés sans avoir voyagé.

La dengue, une maladie désormais endémique en métropole aussi ? L’Agence Régionale de Santé (ARS) en Occitanie a reçu un signalement d’un cas confirmé de dengue à Toulouse. Et un deuxième cas a été ensuite identifié dans le même foyer.

Pas de voyage

Ce cas est décelé sur "une personne n’ayant pas voyagé, résidant dans le quartier des Amidonniers. Un deuxième cas de dengue sans notion de voyage a également été identifié dans le même foyer" écrit l'ARS.

La dengue est une maladie _"_généralement bénigne" mais dont les symptômes peuvent être très désagréables, avec des poussées de fièvre et des douleurs articulaires. Surtout, elle se contracte d'habitude dans des climats plus tropicaux, mais la présence de moustique tigre régulièrement en métropole permet à la maladie de se transmettre de plus en plus.

Démoustication et porte à porte

Pour tenter de limiter les attaques de moustiques en ce début d'automne, l'ARS rappelle ici quelques infos et va intervenir les prochains jours : "Pour limiter les risques de transmission de ce virus via des moustiques tigres, une opération de démoustication aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans ce quartier. Les riverains concernés vont également être sollicités ce mercredi par des enquêteurs de l’ARS et de Santé Publique France, dans le cadre d’une enquête sanitaire en porte à porte."