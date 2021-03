Toulouse : elle cartonne sur Tik Tok avec des vidéos consacrées à la santé

Ce sont des vidéos très courtes - quelques secondes - consacrées à des thématiques médicales aussi diverses que la coloscopie, la césarienne, ou encore la dépression. Carla Valette, étudiante en 5e année de médecine à Toulouse, cartonne sur le réseau social Tik Tok, où elle réunit désormais plus d'un million d'abonnés. L'étudiante de 23 ans a commencé à poster des vidéos de ce type en novembre 2020, et connaît depuis un certain succès.

Rendre la médecine accessible

L'objectif de Carla Valette, c'est de rendre la médecine et son vocabulaire pas toujours simple accessible au plus grand nombre : "les mots et les maladies, c'est compliqué, et le fait d'arriver à expliquer plus simplement, ça rend la médecine amicale" explique la jeune femme.

Les thématiques abordées sont diverses - collage captures d'écran réalisé par Alban Forlot

Carla Valette prends en compte les questions posées par sa communauté pour choisir les thématiques traitées dans ses vidéos. Parmi les thématiques qui reviennent souvent : "Pour les jeunes femmes, ca va être tout ce qui touche à la puberté : les règles, la grossesse. Les jeunes hommes vont plutôt s'intéresser au mécanisme de l'érection, ils demandent aussi 'comment je peux faire pour grandir, parce que je me trouve un peu petit' ". Face au succès de ses vidéos, Carla Valette se dit ravie, et aussi un peu surprise. Seul sujet auquel elle ne se frotte pas, malgré la crise sanitaire : pas question de parler du Covid-19; malgré des questions sur le sujet de la part de sa communauté, l'étudiante en médecine estime ne pas avoir les connaissances nécessaires pour répondre aux interrogations.