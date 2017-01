Toulouse : faire du sport pour mieux combattre son cancer

Les patients de l’Oncopole peuvent désormais pratiquer une activité sportive avec un éducateur spécialisé. Le sport offre de nombreux bienfaits pour surmonter son cancer.

A Toulouse, l’Oncopole est la pointe du suivi des malades atteints du cancer. Les patients bénéficient désormais d’un nouveau service. Ils peuvent pratiquer une activité sportive au sein de l’hôpital, grâce au nouveau Pôle "Sport et Cancer" .

Concrètement, les patients sélectionnés vont pouvoir bénéficier de cours gratuits deux fois par semaine avec un éducateur sportif, pour pratiquer la marche nordique ou de la gymnastique posturale, pendant une durée de 6 à 12 mois.

Le sport, un médicament contre le cancer

Il est maintenant démontré que la pratique du sport permet de réduire les risques de récidive des principaux cancers, notamment les cancers du sein, du colon et de la prostate.

« Cela diminue de 50% les risques de récidive, et cela diminue aussi les effets secondaires des traitements, chimio et radiothérapies. Plus le suivi débute précocement, plus il y a de résultats » - Thomas Ginsbourget

Le toulousain Thomas Ginsbourger est coordinateur national des huit Pôles Sport et Cancer qui vont se déployer dans les hôpitaux français d’ici 2018. Il explique les bienfaits du sport pour aider les patients à vaincre leur cancer

Toulouse est la quatrième ville après Paris, Nice et Lille à ouvrir ce Pôle Sport et Cancer. L’initiative est lancée par la CAMI, cette fédération qui promeut depuis 15 ans la pratique du sport pour les malades du cancer, et soutenue par la Ligue contre le cancer 31, Laurette Fugain, et la mutuelle Malakoff Médéric qui finance le programme pendant deux ans. Si l’expérience est un succès, c’est l’hôpital qui assumera le financement du service.