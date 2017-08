A Toulouse France Nature Environnement fait la chasse à la pollution lumineuse nocturne

A Toulouse la fédération d'associations écologistes France nature Environnement Midi Pyrénées fait la chasse aux vitrines qui restent allumées toute la nuit malgré une interdiction de 01h à 06h du matin. Elle a dénombré dans l'hypercentre ville 92 enseignes commerciales en infraction

A Toulouse FNE a décidé de faire la chasse à la pollution lumineuse qui pollue la ville la nuit. Au cours d'un coup de filet nocturne dans l'hyper-centre ville ses bénévoles ont relevé pas moins de 92 enseignes commerciales en infraction avec la réglementation qui impose d'éteindre toute source lumineuse de 01h à 6h du matin ou une heure après fermeture en cas d'activité tardive. En théorie elles risquent une amende de 750 €

Les conséquences néfastes de la pollution nocturne

Le constat dressé FNE entend maintenant sensibiliser les 92 commerçants en infraction. Ses bénévoles iront donc à leur rencontre le 5 septembre prochain. Ensuite si rien ne change il y aura une nouvelle opération de vérification suivie d'un signalement aux pouvoirs publics

L’exposition à la lumière artificielle de manière anormale n’est pas sans conséquences sur la santé en l'environnement. Outre une dépense énergétique inutile et un gaspillage économique conséquent il y a aussi des effets et perturbations sur la biodiversité ainsi les arbres proches de ces lumières perdent plus tôt leurs feuilles. Et puis il y a les effets sur la santé humaine: telles que la perturbation des cycles biologiques, hormonaux, et aussi des facteurs cancérigènes