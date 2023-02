Toulouse future capitale de la lutte contre le vieillissement et la dépendance ?

Toulouse va-t-elle bientôt avoir son Institut Hospitalo-Universitaire (IHU), soit un pôle d’excellence en matière de recherche, de soin, de prévention, de formation et de transfert de technologies dans le domaine de la santé ? La Métropole est à nouveau candidate avec 11 autres villes à un appel à projets lancé par l’Agence nationale de la recherche dans le cadre du plan France 2030. L’Etat veut faire émerger six nouveaux IHU en France avec à la clé pour les lauréats une dotation de 50 millions d’euros.

Une nouvelle candidature axée sur la vieillesse

Après 2010 et 2018, Toulouse porte à nouveau un projet lié à la problématique du vieillissement de la population et de la dépendance des personnes âgées. "On partons du constat qu'on parvient aujourd'hui à soigner les principales comorbidités, diabète, hypertension, cancers. L'idée est maintenant de prévenir la dépendance et le vieillissement en renforçant la recherche", explique Olivier Lairez, directeur de recherche et innovation au CHU de Toulouse.

"Très concrètement, les chercheurs toulousains veulent comprendre biologiquement la perte de fonctions en testant de nouvelles molécules", poursuit le chercheur. Des projets existent déjà avec notamment le gérontopole du CHU de Toulouse sur le site de La Grave. Mais l'IHU permettra une meilleure coordination et un meilleur échange des données avec l'Université, les chercheurs de l'INSERM ou encore le programme ICOPE financé par les ARS.

Un bâtiment sur le site de l'Oncopole à horizon 2025

Le nouvel Institut Hospitalo-Universitaire s'installera sur le site de l'Oncopole. Le bâtiment serait financé par la région Occitanie à horizon 2025 - 2026. En attendant, l'IHU serait hébergé dans les locaux du CHU. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, qui a rencontré récemment la Première ministre Elisabeth Borne, a bonne espoir de recevoir une réponse positive prochainement. "J'ai dit à la Première ministre que le vieillissement n'est pas d'intérêt toulousain mais national. Notre candidature est la seule à proposer ce thème. C'est le point fort selon moi de notre candidature."