Toulouse, France

Un témoignage et cette furieuse envie d'avancer, coûte que coûte. Il y a 7 ans, la leucémie de la petite Constance est diagnostiquée à l'hôpital Purpan. La petite fille, qui voulait devenir astronaute, a succombé de la maladie en septembre dernier.

Au décès de leur fille, la famille Guinet ne s'effondre pas et décide plutôt de continuer le combat. Il y a 3 mois ils ont créé l'association "Constance la petite guerrière astronaute". Elle est parrainée par l'astronaute français Philippe Perrin.

La petite fille voulait devenir astronaute et avait eu Thomas Pesquet au téléphone - Association Constance la petite guerrière astronaute

Maintenant que Constance n'est plus là, sa famille veut aider les autres familles d'enfant atteint de cancer. Comme eux même ont été aidés durant ces longues années.

"On a fait énormément de choses en trois mois"

En trois mois d’existence, l'association a déjà réussi à réunir près de 12 000 euros. "On a déjà aidé des familles en difficulté, problème numéro 1, c'est le problème financier. On a donné du cash aux familles quand elles en ont besoin là, parce que le traitement c'est maintenant", explique la mère de Constance, Agnès Guinet. "On a aussi aidé des familles dans le deuil".

A Noël, l'association a fait une distribution de cadeaux aux enfants du service Oncologie de l'hôpital Purpan de Toulouse. "On les a couvert de cadeau et ça, c'était génial", raconte Angnès Guinet.

L'association souhaite désormais financer des stages sportif en pleine nature pour les enfants en rémission. Ces stages sont proposés par l'hôpital de Bordeaux où sont, en partie, traités les petits malades toulousains qui ont besoin, par exemple, de greffe de moelle osseuse. Cette activité coûte 400 euros par enfants et n'est pas pris en charge par la sécurité sociale.

Pour aider l'association vous pouvez adhérer ou faire des dons via le site internet : http://www\.constancelapetiteguerriereastronaute\.org

Mais aussi vous rendre dans les EFS, Etablissement Français du Sang. "Ils ont besoin de sang, de plaquettes et s'il vous plait, renseignez-vous sur les dons de moelle osseuse ! Ça ne fait pas mal et ça sauve des vies. C'est un super cadeau à faire pour 2018", conclu la maman.