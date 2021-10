Toulouse : le centre de vaccination du Ramier fermera ses portes samedi soir

"C'est une page qui se tourne", reconnaît la docteure du SAMU en charge du centre ce mardi midi. Le vaccinodrome de l'île du Ramier à Toulouse va fermer ses portes ce samedi soir. Il avait été mis en place en mars 2021.

A l'origine en mars, le centre accueillait dans 2 halls, le 7 et le 8. "Il y avait des nocturnes , et on faisait jusqu'à 13.000 piqûres les jours importants ici", se souvient Hugo Ricci, référent étudiant, chargé de la coordination et du recrutement.

Le doctorant en droit de la santé ne cache pas sa satisfaction d'avoir réalisé près de 650.000 injections en 8 mois ici, soit "la population de Toulouse intramuros".

Alors que la Haute-Garonne compte désormais 82% de personnes totalement vaccinées, la fermeture du vaccinodrome semble arriver à point nommé selon Hugo Ricci.

En ce moment on vaccine entre 500 et 600 personnes par jour, avec rendez-vous et parfois sans, ça nous paraît donc le bon moment pour fermer la structure : on n'est plus dans la vaccination de masse, et on laisse la place à tout un panel de professions libérales qui vont prendre la suite pour les dernières vaccinations à faire, sachant que le volume est beaucoup plus restreint, ça sera beaucoup plus facile à encaisser.