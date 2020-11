Toulouse : le fléchissement de l'épidémie de Covid-19 s'observe aussi au SAMU 31

"Depuis quatre jours maintenant, on a une activité normale, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs mois !" Le patron du SAMU 31, Vincent Bounes interrogé par nos confrères de France Info, fait lui aussi ce lundi 9 novembre, le constat d'un ralentissement de l'épidémie de Covid-19. "Par normal, j'entends l'activité de l'année dernière à la même saison."

"Il y a un frémissement vers le mieux et heureusement", poursuit le médecin. "Parce que je vois tous les sacrifices que fait la population. Je vois la fatigue et la difficulté des soignants aussi. C'est bien de se dire qu'il y a quand même un petit espoir dans ces mauvaises nouvelles."

Trop tôt pour faire le lien avec le confinement

Le SAMU 31 reçoit en moyenne, un millier d'appels par jour. Au plus fort de l'épidémie, les soignants ont dû répondre à plus de 4.000 appels. Au mois d'octobre, ils ont constaté une augmentation de 20 à 30% de sollicitations et donc depuis quelques jours, le niveau d'appel est redescendu en-dessous de 1.000 quotidiens.

On est vraiment dans un marathon - Vincent Bounes, patron du SAMU 31

Pour autant, lorsqu'on demande à Vincent Bounes, s'il pense que le confinement va pouvoir être levé début décembre, il répond qu'il est encore un peu tôt pour faire le lien entre les deux. "Il ne faut pas faire les mêmes erreurs que sur la première vague. Il va falloir rester en vigilance pendant des semaines ou des mois parce que les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Là on est vraiment dans un marathon. Il faut envisager des mesures restrictives adaptées moins contraignantes que celles qu'on a actuellement mais sur le long terme et il faut vraiment que la population y soit prête."