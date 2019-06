Toulouse : le SAMU adopte la sirène américaine

Quatre voitures du SAMU de Haute-Garonne sont désormais équipées d'une sirène américaine plus bruyante.

Haute-Garonne, France

Fini le deux tons familier ! Les secouristes du SAMU 31 ont constaté que la sirène était devenue si familière que les automobilistes n'y faisaient plus forcément suffisamment attention.

On voit clairement la différence en pratique au niveau de nos délais d'intervention - Emilie Dehours, médecin au SAMU 31

Après une phase d'expérimentation de quelques mois réussie, l'ensemble de la flotte du SAMU du CHU de Toulouse adopte donc la sirène dite "américaine". Il s'agit d'une sonnerie conforme aux standards européens qui permet de fluidifier le trafic. Elle est surtout utilisée le jour parce qu'elle est trop bruyante pour la nuit et surtout sur des zones où il y a des embouteillages. "Les équipes s'aperçoivent que la population fait beaucoup plus attention avec cette sirène et s'écarte au passage des véhicules d'urgence", explique Emilie Dehours médecin urgentiste au SAMU 31. Cette sirène est très bien reconnue par la population aux Etats-Unis.

En France, il y avait jusque là deux sirènes, la trois tons et la deux tons pour les urgences.