Toulouse : le vaccinodrome du hall 8 ouvrira jusqu'à 23h ces vendredi et samedi

La préfecture d'Occitanie annonce l'ouverture exceptionnelle du vaccinodrome de Toulouse situé hall 8 à l'arrière du Stadium ces vendredi et samedi jusqu'à 23h. La prise de rendez-vous reste nécessaire.

Vendredi 7 mai et samedi 8 mai il sera possible de se faire vacciner contre le Covid jusqu'à 23h à Toulouse au vaccinodrome du hall 8 qui se trouve à l'arrière du Stadium.

De 9h à 19h, les doses injectées proviendront du laboratoire Pfizer. De 19h à 23h il s'agira du vaccin Moderna.

La prise de rendez-vous pour ces créneaux des 7 et 8 mai de 19h00 à 23h00 sera possible 6 mai et doit s’effectuer prioritairement sur le site https://keldoc\.com ou par téléphone 0800 54 19 19 (numéro vert).

Ces vaccins sont accessibles aux personnes :

- âgées de plus de 60 ans,

- âgées de 18 à 59 ans inclus, souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de 19 ou d’une ou plusieurs comorbidités

- majeures en situation de handicap hébergées en maison d’accueil spécialisée ou foyer d'accueil médicalisé

- aux adultes vivant dans le même foyer qu’une personne sévèrement immunodéprimée, enfant ou adulte (transplantés d’organes solides, transplantés récents de m patients dialysés, patients atteints de maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur fort de type anti-CD20 ou anti-métabolites)

- aux femmes enceintes à partir du 2e trimestre de grossesse

- aux personnes de plus de 18 ans avec un indice de masse corporelle supérieur à 30

- aux professionnels de santé