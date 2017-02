A Toulouse, les étudiants en chirurgie dentaire manifestent

Les étudiants en chirurgie dentaire de Toulouse, déjà en grève depuis plus de deux semaines, se sont rassemblés ce 1er février devant la CPAM de Haute-Garonne. Ils s'inquiètent des futures conditions d'exercice de la profession.

Les étudiants en chirurgie dentaire ont eux aussi une dent contre la Sécurité Sociale. Ils dénoncent l’échec des négociations concernant les tarifs pratiqués par la profession. L'Assurance maladie propose de plafonner le prix des prothèses, qui représente la moitié des revenus des dentistes. En échange elle propose une hausse du tarif des soins de bases, dit "conservateurs" : comme les simples caries, les détartrages ou les dévitalisations.

Une hausse de 806 millions d’euros sur quatre ans, alors que les dentistes réclament 2,5 milliards d’euros. Une proposition qui passe mal. "Il y a une vraie question d'accès au soins qui est posée, explique Mathieu Bénichou, externe en 6ème année de chirurgie dentaire. On se retrouve obligé de rogner sur la qualité de soin, notamment les matériaux utilisés. De cette manière, on nous oblige à faire du low-cost et une dentisterie à deux vitesses."

"Il faut arrêter de fonder l’économie d’un cabinet dentaire sur les prothèses. On peut baisser le prix des prothèses, à la seule et unique condition de revaloriser les soins sur lesquels nous perdons de l’argent", défend Flora, une étudiante de 23 ans en sixième année à Toulouse. "Il faut mettre le paquet sur la prévention, sur le remboursement des soins de bases."

Faute d'accord entre les deux parties, un arbitre devrait être prochainement nommé, pour imposer aux syndicats et à l'Assurance maladie les montants des plafonnements et des revalorisations. Une méthodes critiquée par les dentistes qui parlent d'un 49.3 en matière de santé bucco-dentaire.