Les pharmacies toulousaines se préparent à réaliser davantage de tests antigéniques avant les fêtes

La question du dépistage avant les fêtes de Noël. Est-ce nécessaire si vous ne bougez pas de chez vous ? Est-ce conseillé si vous n’avez pas de symptômes ? En tout cas, il est fortement recommandé de réaliser un test antigénique ou PCR avant de rendre visite à vos proches. Surtout si autour de la table des personnes à risque sont présentes. Un test plus rapide mais moins fiable que le test PCR classique (entre 62% et 80%). Ils sont disponibles depuis le mois de novembre dans les centres de dépistage et les pharmacies d’Occitanie. Plus de 2.000 tests antigéniques sont effectués par semaine. Un chiffre qui pourrait évoluer selon Sophie, pharmacienne à Toulouse. “Nous proposons un dépistage du lundi au vendredi. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne. Et je le conseille vivement quand je vois notre tableau se remplir même s’il reste encore de la place”.

Alors, allez-vous vous faire tester ? Jacques et Irène, deux retraités toulousains, n'y songent pas. “Nous restons à la maison avec nos enfants et on ne change pas de région alors”. Paul, étudiant toulousain, compte rejoindre ses grands-parents à Tours. Il passera par la case test. “C’est la moindre des choses. On pense avant tout à leur santé”.

Pas d'affolement, mais une augmentation à prévoir

Le président de l’Ordre des Pharmaciens de Midi-Pyrénées Jean-Marie Guillermin le certifie, tout devrait se passer comme prévu. “Oui on va connaître une augmentation de ces tests antigéniques mais les stocks sont là, les pharmacies sont équipées et il y a les centres de dépistage”. Pour la Haute-Garonne, Jean-Marie Guillermin reste serein :

“400 pharmacies dans le département proposent ces tests antigéniques, jusqu'à cinq fois par semaine. On doit largement pouvoir tester la population" — Jean-Marie Guillermin, Président de l’Ordre des Pharmaciens Midi-Pyrénées

"Sachant que tout le monde ne va pas le faire. Après, mieux vaut être prévoyant, on ne peut que préconiser une prise de rendez-vous dès que possible dans votre pharmacie".

Les centres de dépistage vont eux aussi tourner à plein régime. La ville de Toulouse attend les recommandations de l’Ordre des Médecins de Haute-Garonne pour transformer si besoin les centres de soins en centre de dépistage avant les fêtes.