Toulouse : quatre jours de collecte de sang place du Capitole pour reconstituer les stocks

L'établissement Français du Sang en partenariat avec le Rotary Club organise quatre jours de collecte de sang sur la place du Capitole pour refaire ses stocks après deux collectes décevantes en juin et en juillet

Après deux collectes qui ont réunis moins de donneurs que les années précédentes en juin et en juillet sur cette place du Capitole, l'Etablissement Français du Sang ( EFS) en partenariat avec le Rotary Club de Toulouse organise quatre jours de collecte et espère attirer un millier de donneurs juste avant la rentrée

La faute à la canicule de juin et début juillet

Alors que les besoins en sang sont en moyenne de 1000 poches par jours en Occitanie ( 10.000 en France) l'EFS n'a reçu lors de ses précédentes opérations de juin et juillet à Toulouse que 900 donneurs soit, environ 20% de moins que l'année précédente. La faute aux fortes chaleurs qui régnaient alors sur la ville rose et sa région, canicule qui s'est ajoutée en juillet aux départ en vacances explique l'EFS.

Une soixantaines de médecins, infirmières et bénévoles attendent donc jusqu'au 25 août les donneurs de 12h à 19h pour reconstituer les stocks. L' Etablissement Français du Sang rappelle qu'il n'y a pas de limite d'âge pour donner son sang et qu'un homme peut donner jusqu'à 6 fois par an 4 fois pour une femme. La moyenne nationale n'est que de 1.7 don