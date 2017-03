Toulouse : un "canon à poulets" nouvelle génération pour tester les impacts sur les avions

La plateforme Stimpact vient d'être inaugurée à Toulouse, dans le quartier Montaudran. Il s'agit d'un "canon à poulets" ultra-performant pour tester la résistance des avions et des matériaux aux impacts provoqués par la grêle ou les oiseaux.

C'est l'un des outils les plus performants en Europe pour tester les impacts en vol sur les avions ! La plateforme Stimpact a été inaugurée jeudi dans le quartier Montaudran de Toulouse, dans les locaux de l'Institut Clément Ader. Il a été développé à la fois par des professeurs de l'université Paul Sabatier et de l'ISAE- Supaero et par des ingénieurs d'Airbus ainsi que des chercheurs de l'IRT Saint Exupéry.

Ludovic Barrière, ingénieur de recherche, IRT Saitn Exupéry © Radio France - Vanessa Marguet

Ils ont créée ce qu'on appelait avant "un canon à poulets" pour tester la résistance des matériaux, quand il y a un choc en vol avec des oiseaux ou des grêlons. Mais ce canon-là est ultra-performant et il n'utilise pas de volatiles. Les poulets sont remplacés par des boules de gélatine. L'ingénieur Ludovic Barrière, de l'IRT Saint Exupéry, explique que le but est de faire des essais qui peuvent se répéter, or d'un poulet à l'autre, la masse n'est jamais la même :

La gélatine reproduit la consistance d'un poulet pendant un impact - Ludovic Barrière

Les chercheurs utilisent aussi des glaçons pour tester les impacts de grêle ou des billes d'acier pour simuler des chocs avec des débris métalliques. Ces projectiles sont placés, sur la plateforme Stimpact, dans l'un des trois canons à air comprimé. Ils sont ensuite lancés à une vitesse plus ou moins importante, pouvant aller jusqu'à 800 m/s, contre le matériaux à tester, un morceau de pale d'hélicoptère ou de fuselage d'avion.

Un exemple d'impact. © Radio France - Vanessa Marguet

Les chercheurs et les ingénieurs regardent ensuite l'impact sur les matériaux. Ils créent des modèles mathématiques et numériques. Le but est de pouvoir à terme se servir un maximum de ces modèles, comme cela se fait beaucoup dans l'automobile.

Dans l'automobile aujourd'hui, on ne lance plus des véhicules contre des murs en béton, tout se fait en numérique et c'est un des grands enjeux pour l'aéronautique - Ariel Sirat, le directeur de l'IRT Saint Exupéry

Cette plateforme est donc importante pour la recherche en général sur la résistance des matériaux, mais elle est aussi essentielle pour Airbus, car c'est un outil qui va permettre à l'avionneur de gagner du temps pour la certification de ses nouveautés. Serge Maison, qui est responsable d'une équipe de recherche au sein d'Airbus, prend un exemple : "Si on veut développer une nouvelle verrière pour un avion, plus performante car l'objectif est d'avoir des appareils plus rapides, l'idée est de développer les matériaux à des petites échelles en faisant des essais sur cette plateforme avant de développer le pare-brise avec sa configuration définitive. Ca nous fait gagner du temps".

Cette plateforme Stimpact pourra servir aussi à d'autres entreprises et elle permettra des économies. Aujourd'hui, les impacts en vol constituent un réel problème. Les oiseaux à eux seuls seraient responsables d'un incident par jour et les dommages causés par ces impacts coûteraient chaque année en moyenne 1.2 milliards de dollars avec compagnies à travers le monde.