Toulouse : un élève de primaire testé positif au Covid-19

La nouvelle a été annoncée ce mercredi matin. Un enfant de l'école Falcucci est positif au Covid-19. La mairie, l'inspection d'académie et l'association qui gère le CLAE ont tout de suite tenté de cerner les enfants et les adultes qui ont été en contact avec lui. L'école élémentaire Falcucci se trouve dans le quartier Bagatelle à Toulouse.

L'enquête a été menée dans la journée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le médecin de l’éducation nationale. Elle a permis d'identifier un groupe d'enfants, d'adultes ainsi que "d’autres agents municipaux considérées comme contact. Ceux-ci seront également placés à l’isolement".

"Les élèves de la classe de l’enfant testé positif ont été placés en quatorzaine, ainsi que l’enseignante de la classe, une AESH (accompagnant d’élève en situation de handicap) et l’animatrice du CLAE en charge du groupe accueillant l’enfant. Ils vont être testés au COVID et devront rester à l’isolement pendant quatorze jour après le dernier contact quelque soit le résultat du test." communiqué commun de l'académie et de la ville de Toulouse.