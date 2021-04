Toulouse : un parcours réservé aux enfants au drive de dépistage Covid-19 du CHU de Purpan

Le test PCR, pour détecter le Covid-19, est un moment fort désagréable et particulièrement pour les enfants. C'est pour cette raison que le CHU de Purpan à Toulouse a mis en place un parcours réservé aux enfants de moins de 10 ans dans son drive. Ils n'ont plus à faire la queue et sont dirigés directement vers un joli boxe décoré, avec des affiches de dessins animés notamment, pour mettre en confiance les plus jeunes et les rassurer.

Une centaine d'enfants dépistés chaque jour

Les jeunes patients étaient environ une trentaine à passer par le drive de Purpan tous les jours. Depuis une semaine, la cadre de santé Françoise Soulier remarque un nette augmentation : " En ce moment ils sont plutôt une centaine. On voit bien que les écoles sont de plus en plus nombreuses à fermer, quand une classe ferment tous les élèves viennent se faire dépister. Ca devenait nécessaire de créer ce parcours, ne serait-ce que pour gérer les flux".

Sous faisons tout pour que les enfants se sentent le plus à l'aise -- Solène Brunner, infirmière

Jusqu'ici l'attente jusqu'aux box de tests provoquait des cris et l'inquiétude des plus petits. Le parcours des enfants les rassurent, autant que leurs parents. L'infirmière Solène Brunner a tout de suite vu la différence : "On est recommandé par les pédiatres, parce que nous faisons tout pour que les enfants se sentent le plus à l'aise possible, dans la mesure du possible. Le test PCR leur fait très peur, nos blouses blanches également".

Solène Brunner a même imaginé une petite histoire pour rassurer les tout petits : " Je leur raconte que je fabrique une soupe de crottes de nez avec mon petit bâtonnet-patte de chat. Ca les fait rire".

Les enfants font désormais partie des prioritaires. © Radio France - Flora Midy

Drive ouvert tous les jours

Le drive pour enfant se situe au même endroit que le drive pour adultes, au bâtiment U2000 du CHU de Purpan. Il est ouvert de 7h à 20h tous les jours de la semaine et il ne nécessite par de prise de rendez-vous.