Un service de "petites urgences" à Toulouse pour répondre à la pénurie de médecins

On l'a tous constaté. C'est de plus en plus compliqué de se faire soigner, entre les médecins de ville qui ne prennent plus de nouveaux patients et les urgences souvent surchargées. C'est pourquoi, depuis lundi, quartier Montaudran à Toulouse, la clinique Saint-Exupéry a ouvert un centre de soins non programmés au sein de son établissement.

Il s'appelle SiDOC pour "soins infirmiers docteurs". C'est une sorte de service de "petites urgences" avec déjà une dizaine de personnes en salle d'attente, comme Marie. "Plutôt que d'aller aux urgences où il y a énormément d'heures d'attente, on est venu ici. Et on était content en arrivant car il y a peu de monde" confie-t-elle.

Quatre médecins généralistes et trois infirmiers libéraux

Au SiDOC, ils sont quatre médecins et trois infirmiers libéraux à exercer à temps plein, dont Fabien Parouty, médecin généraliste. "On traite à la fois les pathologies type douleurs-fièvre, mais également la traumatologie, les accidents du quotidien comme les entorses. On est un cabinet de médecine générale qui dispose à proximité d'un centre radio et d'un labo d'analyses médicales."

Entre 25 et 30 passages par jour

Depuis lundi, la clinique comptabilise entre 25 et 30 passages par jour. Et ce n'est pas une surprise pour le président de la clinique Saint-Exupéry, Vincent Lacombe. "Le territoire de Toulouse n'a pas de structure d'accueil de soins non programmés, donc une réponse globale de la prise en charge du patient sur un secteur ou on souffre de solutions et de réponses."

La consultation est au tarif Sécurité sociale, sans dépassement d'honoraire, c'est à dire 25 euros.

Le centre de soins non programmés du SiDOC est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 19h. La clinique Saint-Exupéry se situe au 29 rue Emile Lécrivain, quartier Montaudran à Toulouse.