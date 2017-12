Toulouse, France

Le temps est compté. La Fondation pour la Recherche Médicale a lancé il y a un mois une campagne de financement participatif en ligne via le site internet Ulule. Le but de cette campagne en ligne : financer des travaux d'études portés au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse.

Le projet du professeur Gilles Favre et son équipe vise notamment à comprendre les mécanismes de résistance de certaines cellules cancéreuses face aux traitements dans le cancer du poumon. Ce qui permettrait le développement de nouveaux traitements contre d'autres types de cancers.

Limiter les rechutes grâce à la recherche

15.000 euros sont nécessaires pour boucler la campagne. Mais à moins d'une semaine de l'échéance, qui se termine jeudi 21 décembre à 23h59, la somme récoltée atteint à peine la moitié de la somme espérée. "Cet argent doit permettre de financer le poste d’un jeune chercheur-doctoral qui va nous permettre d’avancer beaucoup plus rapidement dans nos recherches, explique le Dr Gilles Favre, directeur du Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse. Certains cancers du poumon sont traités par des thérapies ciblés très efficaces sauf que parfois il y a des rechutes. Il faut qu’on arrive à limiter ces récidives et ça passe par la recherche".

Agrandir le public concerné

C'est la 1ere fois que la Fondation de la Recherche Médicale (FMR) passe par ce type de financement pour aider un programme de recherche. Denis Le Squer, président du Directoire de la Fondation de la Recherche Médicale, explique pourquoi il a opté pour ce dispositif. "On a l’idée d’aller chercher au-delà des habituels donateurs, les plus de 65 an. On veut chercher un public plus jeune, de 20 à 40 ans. L’important c’est que ces travaux de recherches menés aujourd’hui bénéficieront plus tard à ces personnes-là".

Pour participer au financement du projet, pour faire avancer la recherche sur le cancer du poumon, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Ulule.