Toulouse : une vaste étude pour étudier les muscles des seniors

Le Gérontopôle recrute des patients de plus de 70 ans pour étudier leurs muscles. Il s'agit de la plus vaste étude européenne concernant les seniors.

Si vous avez plus de 70 ans, que vous rencontrez des difficultés pour monter des escaliers, pour vous déplacer ou pour porter vos courses, le programme SPRINTT du Gérontopôle de Toulouse peut vous aider. C'est la plus vaste étude européenne concernant les seniors. Lancée dans 15 centres de 9 pays européens (Rome ou encore Stockholm) pour un budget de 48 millions d'euros, financée par l'Union Européenne, l'objectif est de démontrer à quel point l'activité physique peut réduire les problèmes liés au vieillissement. "Il y a une explication biologique aux problèmes liés à l'âge mais il y a aussi une explication environnementale, détaille le professeur Bruno Vellas est responsable du Gérontopôle de Toulouse. Le fait de ne pas faire d'exercice fait que petit à petit on perd des choses, que ce soit au niveau physique ou au niveau de la mémoire."

Des études aussi sur Alzheimer

Pendant deux ans, les 150 volontaires seront soumis à un peu plus de deux heures d'exercice physique par semaine (marche à pied, renforcement musculaire, assouplissement, équilibre). Egalement au programme des conseils diététiques et un travail sur la mémoire sera aussi fait explique le neurologue Pierre-Jean Ousset. "Parce que tout est lié, la mobilité et la mémoire. On apprend à travailler avec des stratégies, comme par exemple faire des associations d'idées pour faire travailler la mémoire". Les premiers résultats sur la mobilité seront connus dans deux ans, ceux concernant la mémoire il faudra attendre 2022.

Appel aux volontaires

Le Gérontopôle recherche des volontaires pour participer à l'étude. Pour participer il faut être un homme ou une femme âgé(e) de plus de 70 ans, présentant une surcharge ou une insuffisance pondérale, ayant une vitesse de marche ralentie, ne présentant pas de difficulté respiratoire en marchant, quelqu'un de disponible pour se rendre une ou deux fois par semaine au CHU, site de La Grave, pendant 2-3 ans. Contact : Agathe Milhet, téléphone : 05.61.77.71.15 ou courriel : milhet.a@chu-toulouse.fr | ou bine sur le site internet du projet : www.mysprintt.eu