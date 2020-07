Toulouse : vivez en direct le décollage du robot Perseverance vers la planète Mars

Un grand moment d'émotion ce jeudi à la Cité de l'espace de Toulouse. Dans le cadre de la mission Mars 2020, la NASA lance son tout nouveau Rover Perseverance à bord d'une fusée Atlas 5 vers la planète Mars. Une partie de ce robot, la caméra laser, a été conçue à Toulouse. La Cité de l'espace propose une retransmission du décollage en direct et sur écran géant.

C'est quoi ce robot Perseverance?

Perseverance c'est le petit frère du robot Curiosity qui est posé sur Mars depuis 2012 et qui envoie régulièrement des données sur Terre. Ce nouveau astromobile (rover, en anglais), plus performant, doit déceler des traces de vie sur Mars. On sait que la vie a existé sur la planète rouge mais jamais une trace n'a été décelée.

Perseverance décollera à 13h50 depuis Cap Canaveral en Floride et se posera le 18 février 2021 au sein du cratère Jezero situé au nord de l'équateur de la planète Mars, après un voyage de sept mois. Une maquette de Perseverance, grandeur nature, est exposée à la Cité de l'espace de Toulouse.

C'est quoi cette caméra toulousaine?

Une partie du rover Perseverance a été conçue à Toulouse. La caméra laser du robot, appelée SuperCam, a notamment été imaginée et conçue par le CNES (Centre national d'études spatiales) et par l'Irap (l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie) à Toulouse. La France, via un appel à projets lancé par la NASA, a proposé cet instrument toulousain et sa candidature a été retenue.

Cette caméra permet, grâce à des tirs laser sur la roche, d'avoir des analyses à distance de différents échantillons rocheux. Si ces échantillons s'avèrent interessants pour la recherche, un autre instrument du robot Perseverance réalisera un forage dans le sol de Mars.

Comment assister au décollage en direct?

Pour assister au décollage de Perseverance sur grand écran à la Cité de l'espace il vous suffit de vous rendre sur place (avenue Jean Gonord) et de vous présenter à la billetterie. Pour éviter trop d'attente, la Cité de l'espace vous conseille de réserver vos billets sur internet.

Les animateurs de la Cité de l'espace organisent, ce jeudi 30 juillet, de nombreuses expériences scientifiques autour de la planète Mars.