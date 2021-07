Tour de France 2021 : le port du masque obligatoire dans les cols pyrénéens

Les spectateurs qui vont se masser mercredi et jeudi sur les routes des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques devront porter le masque. Un même arrêté est prévu pour les étapes Muret-Saint-Lary-Soulan et Pau-Luz Ardiden.

Deux arrêtés similaires vont être publiés ce mardi par les services de l'Etat pour les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Ils imposent à toute personnes âgées de onze ans et plus le port du masque sur les routes du Tour de France les 14 et 15 juillet afin d'éviter la transmission du Covid-19. Cette obligation concerne les étapes entre Muret et Saint-Lary-Soulan Col du Portet et entre Pau et Luz-Ardiden.

Le masque obligatoire sur les deux étapes reines du Tour de France

On attend beaucoup de monde dans les cols notamment celui du Tourmalet jeudi avec de nombreux supporters espagnols. Les forces de l'ordre, déployées le long du parcours, auront à charge de faire respecter ce port du masque.