Tour de France : accès restreint à l'Hôpital de Bayonne ce lundi 3 juillet

Entre 8h et 20h, il est demandé d’appeler le 15 pour toute situation relevant des urgences adultes, pédiatriques, gynécologiques ou maternité avant tout déplacement aux urgences

Le fonctionnement du Centre Hospitalier de la Côte Basque sera fortement impacté par l'arrivée de la 3ème étape du Tour de France lundi 3 juillet. Le site se trouve à proximité immédiate du passage des coureurs. Cela engendrera des difficultés de circulation, de stationnement et d’accès aux services de l’établissement et ce dès 8heures du matin. L’accès aux urgences sera très difficile.

Le stationnement impossible de 13h à 20h

L'accès à Saint Léon sera compliqué de 8h à 13 et impossible de 13h à 20h aux différents services d’urgences (adultes, gynécologiques – maternité et pédiatriques). Seuls les véhicules de secours pourront arriver au plus près des bâtiments.

Appeler le 15 pour toute urgence

Le centre hospitalier demande également, entre 8h et 20h, d'appeler le SAMU, le 15 "pour toute situation estimée relevant des urgences adultes, pédiatriques ou gynécologiques - maternité avant tout déplacement aux services d’urgences.

Une fois aux Urgences, impossible de repartir avant 20h

L'hôpital prévient aussi que toute personne qui sera admise aux urgences ( adultes, pédiatriques ou gynécologiques – maternité ) dans la journée ne pourra pas repartir avant 20h.

L'Hôpital de Bayonne sera difficilement accessible lundi après-midi - Centre Hospitalier de la Côte Basque

Visites aux personnes hospitalisées sous condition

Les visites aux personnes hospitalisées restent autorisées, mais soumises aux mêmes contraintes d’accès aux sites. Il est donc vivement recommandé aux visiteurs de privilégier les déplacements non motorisés.

report des opérations non urgences et réaménagement des plannings des soignants

Face à cette situation, des opérations en ambulatoire , de la chirurgie, des dialyses, des consultations externes et les hospitalisations de jour ont été réorganisées.

Le personnel soignant a été prié de travailler sur des vacations de 12heures au lieu de 8 pour que les prises de poste se déroulent en dehors des horaires "délicats". Du télétravail a été organisé aussi.