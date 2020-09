Tour de France : aucun coureur testé positif au coronavirus, le peloton autorisé à repartir

Aucun coureur du Tour de France n'a été testé positif à l'issue du dépistage massif de 785 personnes organisé ce lundi lors de la journée de repos, annonce ce mardi les organisateurs de la course cycliste.

Christian Prud'homme a confirmé dans la foulée sur France Bleu Isère que les tests des coureurs et de leurs encadrants faits la veille, lundi, sont bien revenus négatifs. Il n'y a pas de nouveaux cas détectés, "on tient le bon bout" s'est réjouit le patron du Tour de France, qui appelle à nouveau à respecter les mesures sanitaires et les gestes barrière : "ce sont ces mesures là qui permettent au Tour d'exister cette année" rappelle-t-il au micro d'Antonin Kermen.

"On tient le bon bout, on n'a aucun test positif" se réjouit Christian Prud'homme. Copier

L'ensemble du peloton du Tour de France a été autorisé à repartir ce mardi pour la 16e étape, la première dans les Alpes.

Les coureurs du Tour de France ont déjà été contrôlés à deux reprises avant le Grand départ de Nice. Ils devaient l'être à nouveau à chacune des deux journées de repos, la seconde fois lundi dans le département de l'Isère, conformément au protocole sanitaire validé par les autorités françaises.

Christian Prudhomme, testé négatif, de retour sur le Tour

Lors de la première journée de repos, quatre personnes issues de l'encadrement de quatre équipes différentes (AG2R La Mondiale, Cofidis, Ineos, Mitchelton) avaient eu un résultat positif et avaient dû partir. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, avait lui aussi quitté l'épreuve au début de la semaine dernière pour s'isoler durant sept jours. Il a repris sa place, mardi matin, après avoir subi un test négatif.

La départ de la 16e étape est prévu à 13h20 ce mardi à la sortie de La Tour-du-Pin. La course doit arriver sur les hauteurs de Villard-de-Lans, dans le Vercors, à la Côte 2000, après 164 kilomètres.