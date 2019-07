Tour de France : mettre la pédale douce sur les goodies

Un Tour de France allégé en plastique. Et d'abord en petits cadeaux en plastique. C'est ce que réclament 34 députés et six ONG dans une tribune publiée dimanche 30 juin dans le Journal du Dimanche.

Et donc, dans le viseur des signataires, il y a surtout la caravane du Tour. À cause des fameux goodies. Ces petits objets publicitaires qui sont distribués au public par les sponsors pendant toute la Grande boucle. Le problème, c'est que ces porte-clés, ces peluches et autres gadgets sont en plastique et qu'ils sont emballés dans du... plastique. Et pendant le Tour, c'est 15 à 18 millions de goodies qui sont offerts.

En plus, d'après les députés et les ONG signataires de la tribune, l'essentiel est jeté dans la nature. Résultat, ce plastique finit dans les rivières, les fleuves et au final dans la mer. Et cela pour une centaine d'années.

D'où l'appel des signataires à arrêter tout de suite cette pollution inutile. Cela dit ce ne sera pas facile de stopper ces distributions de goodies. Presque la moitié des 12 millions de fans qui guettent la caravane sur le bord des routes viendraient uniquement pour ces petits cadeaux.

Donc aux sponsors d'avoir de l'imagination pour trouver d'autres moyens non polluants de faire leur pub.