Tour de France : un médecin de Privas reçoit le prix de la combativité

C'est le maire de Privas qui a eu l'idée. Lorsque l'on a demandé à Michel Valla qui mettre à l'honneur dans sa ville, il a assez vite pensé au docteur Bouzid.

Le combat du docteur Bouzid

Le docteur Bouzid n'est pas infectiologue. Il n'est pas spécialiste des maladies infectieuses. Il n'y a d'ailleurs pas cette spécialité à l'hôpital de Privas. Il est spécialiste du grand âge, gérontologue. C'est comme ça qu'il a vu l'épidémie prendre de l'ampleur à la fin du mois de février dernier.

Il a décidé avec ses équipes et l'administration de créer deux services pour prendre en charge les malades du covid. Un service pour les personnes âgées et un service pour les autres malades. La petite unité covid est passé en quelques semaines de 6 à 56 patients.

Il a fallu réorganiser des services, amener des lits.

On travaillait 13 à 14 heures par jour explique le docteur Bouzid.

Plusieurs personnes ont pu être sauvées. D'autres pas. Le nombre de respirateurs à l'hôpital de Privas était très limité et parfois les hôpitaux comme Valence ou Montélimar qui possèdent des services de réanimation ne pouvaient plus prendre de patients.

Le docteur Bouzid connaît bien le covid puisqu'il est lui-même tombé malade alors qu'on ne parlait pas de la maladie en France. C'était en décembre dernier. Brutalement il n'a plus eu de gout et plus d'odorat. Mais il n'a pas fait une forme sévère. Il n'a pas souffert de problème respiratoire.

C'est aux patients qu'il faudrait décerner une médaille juge le docteur Bouzid.

Le docteur Bouzid va recevoir ce mercredi le prix de la combativité et il se dit très fier de cette récompense. Mais il juge que les personnes âgées dont il s'occupe à l'hôpital ou dans les EHPAD ont été très courageuses. Nous les avons privées de visite et de liberté explique le médecin. Ce n'était pas notre rôle de les priver de liberté mais nous n'avions pas d'autre solution. C'est à elles qu'il faudrait remettre une médaille conclut le médecin.