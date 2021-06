Tour de France : un pass sanitaire obligatoire au départ et à l'arrivée de l'étape Redon-Fougères

Le Tour de France part samedi 26 juin de Brest (Finistère). Il restera quatre jours en Bretagne. Mardi 29 juin, pour la 4ème étape entre Redon et Fougères en Ille-et-Vilaine, le pass sanitaire sera obligatoire au départ et à l'arrivée.

La fête du vélo débute ce samedi 26 juin à Brest avec le départ du Tour de France et la traversée des quatre départements bretons pendant quatre jours. Mardi 29 juin, en Ille-et-Vilaine, pour la quatrième étape du Tour de France entre Redon et Fougères, le pass sanitaire sera obligatoire sur les zones de départ, au parc Anger et ses abords à Redon, ainsi qu'à l'arrivée rue de Laval et boulevard des déportés à Fougères. Les personnes de 11 ans et plus devront se munir de ce pass sanitaire, soit via l'application TousAntiCovid ou le document papier, rappelle le préfet Emmanuel Berthier dans un communiqué.

C'est quoi le pass sanitaire ?

Le pass sanitaire doit remplir l'une de ses trois conditions :

• la vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet, soit 2 semaines après la 2ème injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) , 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ou 2 semaines après l'injection dans le cas de vaccins pratiqués chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).

• la preuve d'un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h.

• le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois.

Port du masque obligatoire

Sur l'ensemble du parcours, le préfet appelle au strict respect des gestes barrières, en particulier le port du masque qui reste obligatoire en extérieur et l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. "Les règles s’assouplissent mais notre vigilance individuelle et collective doit rester intacte" peut-on lire dans le communiqué du préfet d'Ille-et-Vilaine.