Coronavirus : un tour de vis dans les restaurants d'entreprise

A Privas (Ardèche), le restaurant des finances publiques reste ouvert mais depuis mardi, les règles ont changé. Et la salle apparaît bien vide. Elle ne peut contenir que 18 personnes avec un seul client par table. La gérante s'est donc organisée pour effectuer quatre services d'une demi-heure. De 11 heures 30 à 13 heures 30, le restaurant peut donc accueillir 72 personnes. On est loin des 115 repas parfois servis en temps normal.

Et chacun se plie aux nouvelles règles. "C'est beaucoup moins agréable qu'avant. c'est un moment de convivialité le repas. Mais on le fait", explique Tildy, une cliente du restaurant des finances publiques de Privas. D'autres jugent la mesure un peu ridicule. "On est tous ensemble dans le bureau et là il faut manger tout seul. On pourrait manger par équipe de bureau" regrette Frédéric.

Tout ceux qui se rendent à ce restaurant sont satisfaits de pouvoir manger autre chose qu'un sandwich dans sa voiture ou sur un coin de table. Pour le président de l'association qui gère le restaurant, Bernard Vial, on est au maximum des mesures qui peuvent être prises. Il est impossible d'aller plus loin. Au-delà, c'est la fermeture.