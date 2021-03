"Chaque place, chaque transfert compte" dit un membre de la direction de l'hôpital de Tours. Dans le cadre du plan blanc déclenché le 10 mars, le CHRU annonce aujourd'hui une réorganisation de certains services et de certaines activités pour faire face à l'afflux des patients Covid.

Touraine : 20% de l'activité médicale et chirurgicale déprogrammée à l'hôpital de Tours à cause du Covid-19

Pour la troisième fois en un an, l'hôpital de Tours réorganise son activité pour faire face au Covid-19

Les responsables du CHRU de Tours ont détaillé jeudi après-midi les conséquences du déclenchement du plan blanc. Ce plan qui entraîne une réorganisation de certains services et de certaines activités a été déclenché mercredi midi, pour la troisième fois depuis le début de l'épidémie de Covid-19, il y a un an.

Une réorganisation qui permet de libérer du personnel

La mesure la plus visible, c'est la déprogrammation de nombreux opérations. "20% de patients, environ, vont être déprogrammés"' explique Marie-Noëlle Gerain-Breuzard, la directrice générale du CHRU de Tours.

"Toutes les disciplines médicales et chirurgicales sont concernées par les déprogrammations, évidemment sans pénaliser les patients atteints de cancer, ceux en attente de greffe et les patients chroniques sévères" - La directrice-générale de l'hôpital de Tours.

"Pour accompagner ces déprogrammations, nous avons acté la fermeture d'une unité d'orthopédie, de quelques lits en neurochirurgie et de quelques lits en chirurgie pédiatrique. Lorsqu'on décélère l'activité en chirurgie, on libère des professionnels d'hospitalisation mais aussi de bloc opératoire pour s'adjoindre aux équipes de réanimation et les renforcer", préciseMarie-Noëlle Gerain-Breuzard.

88 patients Covid-19 hospitalisés au CHRU de Tours, dont 35 en réanimation

Cette réorganisation permet donc de libérer du personnel soignant pour éventuellement ouvrir de nouveaux lits en réanimation : 35 des 80 places de réa sont occupées par des patients Covid, mais comme il y a aussi des patients atteint d'autres pathologies, le service est proche de la saturation. Le professeur Patat, le président de la commission médicale d'établissement, l'admet : "chaque jour il faut être sûr qu'il y a deux ou trois patients qui sortent pour pouvoir en faire rentrer trois autres et espérer que ce ne soit pas quatre, cinq ou six personnes qui en aient besoin. "On est dans une situation tendue : chaque place, chaque transfert compte" pour le président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Tours.

Près de 10% d’absentéisme parmi le personnel soignant de l'hôpital, actuellement

Réduire l'activité non-urgente permet aussi de gérer un autre problème : celui de l'absentéisme des soignants. Après un an de Covid, il est actuellement de 9,5%, au lieu de 8% en temps normal. Une augmentation qui s'explique à la fois par la fatigue et par les arrêts-maladies des soignants qui ont contacté le virus ou bien sont cas contact.

Au cours de ce point presse, la direction du CHRU a par ailleurs annoncé que 35% de l'ensemble du personnel s'est déjà fait vacciner contre le Covid-19.