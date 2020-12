Touraine : où se faire tester au Covid-19 dans la métropole de Tours pendant les fêtes?

La préfecture d'Indre-et-Loire l'indique dans un communiqué publié ce 17 décembre : "moins de 3 500 personnes sont actuellement dépistées chaque semaine en Indre-et-Loire, contre 11 000 il y a encore quelques semaines, alors même que les mesures de confinement sont assouplies et que le nombre de nos interactions sociales augmente". A l'approche des vacances de fin d'année, les moyens de dépistage sont donc renforcés dans le département, et principalement dans la Métropole de Tours, où 8 centres de dépistage sont ouverts. Il est conseillé de se faire tester 3 à 5 jours avant de rejoindre sa famille, en gardant en tête qu'un résultat négatif n'assure pas une sécurité totale et qu'il faut quand même maintenir les gestes barrières.

Sur la commune de Tours

• Centre municipal des sports (Quartier Sanitas 37 rue Galpin Thiou ) – 10h-17h du lundi au samedi, sauf les 24 et 26 décembre où le centre sera ouvert de 9h à 12h et le 31 décembre de 10h à 12h ;

• Halles de Tours – à partir du jeudi 17 décembre – 10h-14h, sauf les 24, 26 et 27 décembre où la salle sera ouverte de 10h à 12h ;

• Centre hospitalier universitaire (site Bretonneau) – du lundi au jeudi 8h15-17h15 et le samedi 19 décembre 8h30-14h30 ;

• Marché de Noël de la place de la Résistance – du 18 au 20 décembre - 12h-19h ;

• Galerie commerçante L’Heure Tranquille – Deux Lions – à partir du jeudi 17 et jusqu’au mercredi 30 décembre – 12h-14h et 17h-19h, sauf les 24 et 26 décembre où le dépistage aura lieu entre 12h et 14h ;

Sur la commune de Joué-les-Tours

• Salle Jacques Brel (rue Roland de la Olla) – du 10 au 30 décembre (sauf le 24 après-midi et le 25 décembre) – du lundi au vendredi 10h-17H ;

Sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps

• Salle de la Rabaterie – du 10 au 30 décembre (sauf les 24 après-midi, 25-26 et 31 après-midi) – du lundi au samedi - 10h-13H30 et 14h-17h ;

Sur la commune de Chambray-les-Tours

• Galerie commerçante Ma Petite Madeleine (Chambray-les-Tours) – du 17 au 23 décembre et du 28 au 30 décembre – 14h -18h30 ;

Si vous vous déplacez pour les fêtes, il est recommandé de vous faire dépister 3 à 5 jours avant seulement, et de respecter les gestes barrières en toutes circonstances.

Des tests antigéniques dans 22 pharmacies d'Indre-et Loire

Par ailleurs, en cas de symptômes, des tests antigéniques sont accessibles dans 22 pharmacies du département, y compris en milieu rural.

En cas de test positif, il est impératif de respecter une période d’isolement de 7 jours, de demander à tous ses « cas contact » de s’isoler, de renoncer à ses projets de déplacement sur le territoire ou de réunions familiales, afin de ne pas contaminer ses proches. Pour autant, même en cas de test négatif, il est important de continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières, y compris en famille.

La Préfecture d'Indre-et-Loire recense toutes les dernières infos pratiques sur le Covid-19 sur cette page.