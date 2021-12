Tourcoing : le lycée Colbert sélectionné pour un vol en apesanteur

A Tourcoing, un groupe d'élèves du lycée Colbert prépare un projet incroyable : un vol en apesanteur, comme Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale. L'établissement a été sélectionné par le Centre national d'études spatiales (CNES) pour cette expérience unique, à bord d'un avion qui reproduit la gravité zéro.

A bord de l'Airbus Air Zéro G montent des scientifiques, et un lycéen pour chacun des trois vols de la campagne annuelle. Un vol qui n'a rien d'une promenade de santé : l'avion monte, incliné à 50 degrés, arrivé en haut il coupe les moteurs, poursuit sa trajectoire en forme de parabole et tombe en chute libre. C'est à ce moment là que la gravité est nulle et que les passagers sont en apesanteur.

22 secondes d'apesanteur

Un moment de flottement, comme si on était sur la lune ou sur mars, qui dure 22 secondes. Cette manœuvre est reproduite 31 fois. Un groupe de huit élèves de Terminale du lycée Colbert travaille sur le projet depuis le mois de septembre, et l'un d'entre eux aura la chance d'embarquer dans l'avion. Il a été choisi car il faut être majeur pour embarquer, et il sera le seul à avoir 18 ans le 10 mars, le jour du vol, qui sera d'ailleurs le jour de son anniversaire. "Je suis chanceux", reconnaît Samuel, "mais je n'ai pas peur. Je suis un cascadeur !".

Il sera accompagné par Romain Marie, l'un des deux professeurs de physique qui encadre le projet : "pour un prof de physique, c'est assez exceptionnel, de pouvoir vivre l'impesanteur, ce n'est pas quelque chose que j'avais imaginé faire un jour".

Samuel embarquera le 10 mars, jour de son anniversaire, avec les expériences conçues par le groupe. © Radio France - Cécile Bidault

Expériences scientifiques en apesanteur

Les deux passagers spationautes d'un jour embarquent six expériences scientifiques, préparées avec le groupe. Notamment une expérience de lévitation acoustique, que Thomas Pesquet a faite lui-même à bord de l'ISS. Avec des ondes sonores, on fait flotter des objets. C'est ce que font ici Achille et Samuel.

L'objectif, c'est de réaliser ces expériences en apesanteur, mais aussi en hyper-pesanteur lors de la montée et de la descente, pour vérifier comment, dans ces conditions, fonctionnent la poussée d'Archimède ou la mécanique des fluides. "On présente ça souvent en classe de façon théorique", explique Arnaud Durieux, le second prof de physique impliqué dans le projet, "personne ne peut se payer le luxe de vérifier ça. Là, deux personnes du lycée vont pouvoir le faire. On fera donc fructifier ces expériences pour les années futures".

Les élèves préparent eux-mêmes les expériences, pour vérifier des phénomènes physiques en apesanteur. © Radio France - Cécile Bidault

Thomas Pesquet aux commandes ?

L'avion décollera le 10 mars à Bordeaux. Tout le groupe ira sur place. "C'est l'expérience d'une vie, une super opportunité. On sera comme de vrais scientifiques, ce sera concret" se réjouissent Fanette, Lilia, Younès, Thomas et Clément.

Air Zéro G est parfois piloté par Thomas Pesquet en personne. Si c'est le cas ce jour-là, les élèves du lycée Colbert auront sans doute bien du mal à toucher terre.