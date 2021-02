Tournon : Olivier Dussopt en visite chez Fareva qui va conditionner le vaccin CureVac

Olivier Dussopt, ministre délégué aux comptes publics, était en visite ce vendredi 19 février en Ardèche. Il s'est notamment rendu au siège de Fareva à Tournon-sur-Rhône. Il a visité une unité de production de l'entreprise ardéchoise devenue un des leaders mondiaux de la sous-traitance pharmaceutique.

Le groupe Fareva prêt à conditionner le vaccin CureVac

Favera a signé en décembre dernier un contrat avec le groupe allemand CureVac pour participer à la fabrication et au conditionnement de son futur vaccin contre la covid-19.

"Nous avons deux sites qui vont conditionner le vaccin lui-même, le site de Val-de-Reuil près de Rouen et le site de Pau car nous avons là-bas deux lignes disponibles, très modernes et très récentes permettant de conditionner jusqu'à deux millions de flacons par mois, sur chacune et c'est important d'autant qu'il y aurait vingt injections ans chaque flacon" explique Bernard Fraisse, le fondateur et PDG de Fareva.

Fareva à Tournon-sur-Rhône en Ardèche. © Radio France - Mélanie Tournadre

Fareva a investi avec CureVac dans près de 80 congélateurs sur chacun des deux sites pour pouvoir stocker les produits avant qu'ils soient expédiés.

"Nous avons un troisième site, le site d'Amboise (Indre-et-Loir), qui intervient pour la formulation et le conditionnement du diluant nécessaire au moment de l'injection du vaccin" précise Bernard Fraisse.

"On est très fiers de participer à essayer de résoudre cette pandémie, on est très heureux de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice" - Bernard Fraisse

Le PDG de Fareva précise bien que ce vaccin CureVac n'est pas encore homologué, il devrait l'être d'ici deux mois.

Bernard Fraisse, fondateur et PDG de Fareva Copier

Fareva bénéficie du plan de relance

Le groupe Fareva bénéficie du plan de relance, d'aides de l'Etat et de la région pour la recherche et le développement sur plusieurs sites dont celui d'Annonay. "Fareva est une entreprise ardéchoise, française, qui se développe et qui est à la pointe de la compétitivité et de la recherche" explique Olivier Dussopt.

"Le plan de relance que nous avons mis en place notamment pour la filière pharmaceutique vise à booster encore ces investissements et cette recherche, cette crise a montré que nous avons besoin de redevenir indépendants, autonomes pour les médicaments en général et les vaccins en particulier ; Fareva est un acteur pour la reconstruction de cette souveraineté" a précise le ministre délégué aux comptes publics" a expliqué ce vendredi Olivier Dussopt sur le site de Fareva.

Olivier Dussopt, ministre délégué aux comptes publics Copier

"Le début du conditionnement du vaccin CureVac devrait débuter en avril à Val-de-Reuil et en mai à Pau-" précise Bernard Fraisse qui compte bien continuer sa sucess-story, "faire rêver" c'est justement la signification de Fareva en patois ardéchois.